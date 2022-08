eFootball: Konami rinnova la partnership con l'Arsenal, ecco cosa significa per il gioco

Konami Digital ha annunciato di aver esteso la partnership con Arsenal Football Club. L'accordo è iniziato nel luglio 2017 e ora si estende con una partnership a lungo termine che si concretizzerà a partire dalla stagione 2022-23.

All'atto pratico, questo significa che l'Arsenal sarà uno dei club della serie eFootball di Konami e i kit del club e dello stadio - l'Emirates Stadium - saranno presenti all'interno del gioco. Non bisogna poi dimenticare che l'accordo permette agli sviluppatori di scansionare in 3D l'intera squadra per garantire la massima fedeltà dei modelli dei giocatori. Konami sarà anche partner ufficiale del club per i videogiochi calcistici.

I loghi KONAMI ed eFootball, che potete vedere nell'immagine poco sotto, saranno presenti sui poggiatesta delle sedute delle panchine in casa e in trasferta all'Emirates Stadium. L'Arsenal continuerà, inoltre, a partecipare a competizioni eSport, tra cui l'eFootball Championship Pro.

I loghi dell'Arsenale e di eFootball

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.'s European President, ha commentato: "È davvero emozionante annunciare l'estensione di una partnership di così grande successo. L'Arsenal è un grande club e negli ultimi anni è stato parte essenziale del nostro roster. Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, eSport e altre attivazioni è fantastico per KONAMI e per eFootball, serie in continua crescita".

Juliet Slot, Arsenal's Chief Commercial Officer, ha aggiunto: "La serie eFootball di Konami offre un'esperienza calcistica unica. Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership e di dare ai nostri tifosi l'opportunità di immergersi in un'autentica esperienza Arsenal. Sia l'Arsenal sia Konami aspirano a essere all'avanguardia nel coinvolgimento dei tifosi. Sono entusiasta di lavorare insieme a loro per rafforzare la nostra collaborazione e portare la nostra partnership a un nuovo livello, basandoci su valori condivisi e offrendo ai nostri fan altre fantastiche opportunità di entrare in contatto con il loro amato club".

Ricordiamo anche che Konami ha stretto un accordo con la French Football Federation.