She-Hulk: anche Alessandra Amoroso è come l'eroina verde nel nuovo trailer di Disney Plus

She-Hulk: Attorney at Law è da oggi disponibile su Disney Plus, la piattaforma di video streaming della compagnia del Topo. Per celebrare l'uscita, il canale di Marvel Italy ha pubblicato un nuovo video che ci mostra come un po' tutti possono essere She-Hulk, anche Alessandra Amoroso.

Nel video, Alessandra Amoroso spiega che, un po' come She-Hulk, dentro di le ci sono "due anime, Sandrina e Alessandra Amoroso, [che] hanno iniziato a vivere insieme: ce n'è una forte e sicura di sé, l'altra è un po' più fragile, ma tutte e due insieme sono una bomba. Questo percorso mi ha aiutato anche a canalizzare le paure e le mie difficoltà, e trasformarle in coraggio, un po' come fa She-Hulk".

In una "simpatica" transizione, Alessandra Amoroso diventa verde grazie alle luci del proprio camerino. Infine, negli ultimi secondi del video vediamo qualche spezzone della serie TV di Disney Plus, con scene dedicate a Hulk e She-Hulk.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law ci hanno divertito tantissimo, perché questo sono: intrattenimento puro. I Marvel Studios continuano a proporre una gran varietà di contenuti per tutti i gusti, ma la nuova serie TV è davvero un approccio unico al cinecomic, come lo era stato, del resto, il fumetto di Dan Slott che l'ha ispirata. Siamo abbastanza sicuri che questa Hulk al femminile, migliore praticamente in tutto rispetto al noto cugino, determinata, ironica e irresistibile, farà schiumare di rabbia misogini e odiatori da social. In attesa dei restanti episodi, questo è sicuramente un altro pregio da non sottovalutare."