Armed Fantasia: ecco il primo trailer ufficiale dell'erede spirituale di Wild Arms

Wild Bunch Productions ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Armed Fantasia: To the End of Wilderness, un nuovo JRPG descritto come l'erede spirituale dell'indimenticabile serie Wild Arms. Potrete visualizzare il filmato nel player in testa alla notizia.

Armed Fantasia: To the End of Wildrness è un JRPG con combattimenti a turni in sviluppo presso gli studi di Wild Bunch Studios, compagnia formata dagli autori della serie Wild Arms. Narra la storia di un gruppo di avventurieri chiamati "Pathfinder" che si imbarcheranno in un viaggio pericolo all'interno di un mondo in stile Westernpunk. Gli sviluppatori affermano che il gioco avrà una World Map gigantesca e che l'esplorazione dei dungeon sarà focalizzata sull'utilizzo di gadget unici, mentre per spostarsi da un punto all'altro del mondo di gioco sarà possibile utilizzare vari veicoli.

Il primo trailer ci offre un primo assaggio del mondo di gioco e del sistema di combattimento, con i protagonisti che possono unire le forze per scatenare degli spettacolari attacchi combinati e interrompere gli attacchi avversari utilizzando delle mosse speciali chiamate "Force Break".

Armed Fantasia: To the End of Wilderness è stato annunciato ieri sera assieme a Penny Blood, JRPG dalle tinte oscure di Yukikaze, team formato dai creatori di Shadow Hearts. Entrambi i giochi saranno protagonisti di un "Double Kickstarter", ovvero una peculiare campagna di crowdfunding volta a finanziare entrambi i progetti in un sol colpo, che prenderà il via lunedì 29 agosto a questo indirizzo. L'obiettivo minimo è di 750.000 dollari, che assicurerà la pubblicazione dei due giochi su PC, mentre se verranno raggiunti gli stretch goal successivi arriveranno anche su PS5, Xbox e console Nintendo.