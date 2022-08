The Callisto Protocol: i mutanti vi inseguiranno come lo Xenomorfo di Alien Isolation

Striking Distance ha svelato nuovi dettagli sui nemici di The Callisto Protocol, spiegando che alcuni staranno costantemente con il fiato sul collo del giocatore come lo Xenomorfo di Alien Isolation.

In un'intervista con PC Gamer, gli sviluppatori di The Callisto Protocol hanno affermato di essersi ispirati al survival horror di Creative Assembly per rendere i nemici imprevedibili e assicurarsi che il giocatore non si senta mai al sicuro.

The Callisto Protocol

"Nel nostro gioco le cose ti seguono, i grugniti che senti in lontananza a volte trovano un modo per raggiungerti", ha detto il technical officer Mark James. "Non sempre vi attaccheranno, si sposteranno in una grata e li sentirai attorno a te e salteranno fuori da un'altra grata da qualche altra parte, dove c'è un punto migliore per tenderti un agguato. Quindi cercano spazi in cui possono effettivamente coglierti di sorpresa, piuttosto che attaccare subito".

Nell'ultimo gameplay trailer di The Callisto Protocol mostrato alla Gamescom 2022 abbiamo visto il protagonista utilizzare un'abilità speciale che permette di scaraventare i nemici contro elementi dello scenario. Questa è solo uno dei tanti assi nella manica del giocatore per sopravvivere, ma gli sviluppatori avvertono che non sarà possibile farci sempre affidamento.

Inoltre, i nemici in alcuni casi saranno in grado di adattarsi alle tattiche del giocatore, rendendogli la vita ancor più difficile. Ad esempio, colpendo più volte un avversario con il manganello questo inizierà ad assumere una posizione difensiva, pronto a intercettare il prossimo colpo. In altri casi invece sarà possibile notare come i nemici proveranno a difendere i loro punti più vulnerabili.

"Abbiamo questi "momenti intelligenti". Una delle cose su cui ci siamo concentrati all'inizio dei lavori è stata l'idea di avere avversari intelligenti e in grado di adattarsi", ha aggiunto James.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.