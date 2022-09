Silent Hill: spuntano immagini di "Project Sakura", una demo in stile P.T. per PS5

Continuano le voci di corridoio e i leak su Silent Hill, in questo caso con immagini relative a quello che viene definito Project Sakura, che sembra essere una demo giocabile in stile P.T. in esclusiva per PS5, affidata a un team giapponese.

La questione è ancora molto confusa e si basa, al momento, solo su voci di corridoio, dunque è da prendere con molta cautela. Dopo le presunte prime immagini di Silent Hill 2 Remake sono dunque emerse anche queste nuove immagini che si riferiscono a un altro progetto legato a Silent Hill, visibili a questo indirizzo: a dire il vero si tratta di materiali che erano emersi già in passato, ma che sono stati ora inseriti in un contesto un po' più dettagliato, oltre ad essere maggiormente visibili in questo caso.



Secondo quanto riferito da vari insider tra cui il solito Dusk Golem su ResetEra, ci sarebbero più progetti in sviluppo sulla serie Konami: il suddetto Silent Hill 2 Remake, un vero e proprio nuovo capitolo della serie e vari progetti minori in collaborazione con team indie per vari capitoli brevi legati a Silent Hill.

In tutto questo non è ben chiaro dove si inserisca questo Project Sakura, ma potrebbe essere una sorta di "demo giocabile" riferita al vero e proprio nuovo capitolo di Silent Hill. Questa sorta di prototipo era previsto uscire nel 2021 in esclusiva su PS5, ma è stato evidentemente posticipato a data da precisare. Lo sviluppo sembra sia affidato a un team giapponese, ancora non noto e non è escluso che informazioni o annunci possano arrivare nel corso del TGS 2022, visto che Konami ha riferito l'intenzione di parlare del ritorno di una serie molto amata.

Bisogna notare come le immagini emerse nelle ore scorse non siano del tutto nuove: alcune di queste erano spuntate già diversi mesi fa, andando proprio ad alimentare le voci su un nuovo Silent Hill in arrivo.