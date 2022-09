Deltarune: i nuovi capitoli non arriveranno quest'anno, conferma Toby Fox

Deltarune, il nuovo gioco di Toby Fox, autore del celebre Undertale, non riceverà ulteriori aggiornamenti di contenuti in termini di nuovi capitoli per il 2022, ha confermato lo stesso sviluppatore, con i Capitoli 3, 4 e 5 che arriverà dunque successivamente.

"Non saremo in grado di pubblicare nuovi capitoli di Deltarune quest'anno", ha spiegato Fox in un tweet, "Ma come al solito avremo qualcosa di speciale pianificato per l'anniversario di Undertale". Questo però senza specificare di cosa si tratti, ovviamente.



L'anniversario in questione ricorre il 15 settembre, dunque mancano pochi giorni prima di scoprire di cosa si tratti. Sicuramente non saranno nuove aggiunte di grosso calibro per Deltarune, visto che queste sono state spostate al 2023, presumibilmente.

Deltarune è un RPG che condivide diverse caratteristiche con Undertale, raccontando una sorta di storia parallela a quella dell'originale. Anche in questo caso si tratta di un gioco di ruolo "non violento", incentrato sulla narrazione e su meccaniche di scontro piuttosto peculiari, con una grande attenzione riposta nella costruzione dei personaggi e del mondo di riferimento.

In precedenza, Toby Fox aveva riferito che i Capitoli 3, 4 e 5 usciranno insieme e non saranno gratis, ma questi a quanto pare non arriveranno nel corso del 2022, in attesa di ulteriori informazioni più precise.