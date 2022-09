Sony Interactive Entertainment: Masayasu Ito si dimette, cambio al vertice

Masayasu Ito ha deciso di lasciare Sony Interactive Entertainment e il proprio ruolo di representative director e deputy president a partire dall'1 ottobre 2022, determinando in questo modo un importante cambio ai vertici della compagnia.

A coprire il suo ruolo ci sarà dunque Lin Tao, che andrà a coprire gli stessi ruoli di Ito.

Masayasu Ito

In base a quanto riferito da Bloomberg, che avrebbe ricevuto conferma da fonti interne e vicine alla questione, sembra che il ritiro di Masayasu Ito sia dovuto semplicemente alla volontà di andare in pensione, per il fatto di aver raggiunto "l'età per il pensionamento", dunque si tratterebbe esclusivamente di un abbandono per raggiunti limiti di età, nonostante questa pare sia di soli 57 anni.

Ito ha lavorato circa 11 anni in Sony Corporation per poi entrare in Sony Interactive Entertainment nell'aprile 2008, supervisionando la divisione di hardware engineering e le operazioni di SIE, coprendo un ruolo importante nella pianificazione dell'hardware relativo a PlayStation.

In particolare, nel suo ruolo ha avuto un certo peso nella progettazione e sviluppo di PlayStation VR e PlayStation 5, risultando una persona importante nel panorama di Sony di questi anni. Al suo posto verrà dunque posizionato Lin Tao, mentre Ito lascerà completamente tutti i propri ruoli all'interno di Sony Group.

Contemporaneamente, Kiichiro Urata, il responsabile della sezione Japan Asia partner development and relations per Sony Interactive Entertainment, verrà promosso nel ruolo di Company Director.