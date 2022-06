PlayStation Plus: giochi PS1 a 60 Hz anche in Europa, annuncia Sony

PlayStation Plus consentirà di far girare i giochi PS1 a 60 Hz anche in Europa tramite il rilascio di aggiornamenti: lo ha appena annunciato Sony, in concomitanza con il debutto dei nuovi piani in Italia.

Come riportato, i giochi PS1 di PS Plus Premium girano a 60 Hz negli USA e molti utenti si sono lamentati della mancanza della medesima opzione anche in altri paesi, ma la casa giapponese ha deciso di risolvere il problema.

"Stiamo programmando il rilascio di opzioni NTSC per la maggior parte dei classici disponibili per gli abbonamenti Premium ed Extra di PlayStation Plus in Asia, Europa, Medioriente, India, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda", si legge nell'annuncio di Sony.

Dicevamo in apertura che oggi assisteremo finalmente al debutto del nuovo PlayStation Plus, con i tre livelli di abbonamento che consentono di accedere ad altrettanti contenuti, incluse le funzionalità streaming appartenute fino a questo momento alla sola piattaforma PlayStation Now.

E, a proposito di classici, ecco i migliori giochi PS1, PS2, PS3 e PSP da recuperare assolutamente se disponete di un piano Extra o Premium.