PS Plus: i giochi da recuperare assolutamente grazie al nuovo abbonamento

In questo speciale andremo a scavare nella memoria per consigliarvi i giochi classici da recuperare assolutamente dal catalogo PS Plus , almeno secondo noi.

Il dibattito attorno al "nuovo" PlayStation Plus è più acceso che mai, specialmente ora che sono stati annunciati alcuni dei giochi che approderanno nel servizio a partire dal prossimo 23 giugno (per quanto riguarda il mercato europeo). Tuttavia, vogliamo mettere da parte le diatribe riguardanti l'efficacia di una strategia come quella attuata da Sony per fare una breve sosta sul "viale dei ricordi".

Unico titolo di PSP attualmente annunciato è Super Stardust Portable , videogioco shoot 'em up "erede" di tutto quel filone d'oro scoperto con Spacewar! e Space Invaders. Vale la pena provarlo anche solo per il fatto che ha alle spalle un team come quello di Housemarque, autori di giochi come Resogun e il recentissimo Returnal, tra gli altri.

Gli amanti dei picchiaduro non possono, invece, lasciarsi sfuggire l'occasione di provare (o riprovare) Tekken 2 , uno dei capisaldi della storia della prima PlayStation, che ha svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione di quest'ultima sul mercato internazionale. Con ben venticinque personaggi tra cui scegliere, a partire da una selezione di dieci, non solo potreste passare diverso tempo in compagnia di questo classico, ma potreste perfino scoprire che è ancora in grado di farsi valere nonostante l'ampia proposta attualmente in circolazione.

Se volete scoprire le origini di un'altra longeva saga, Everybody's Golf è sicuramente un videogioco da non farsi scappare. Nel suo piccolo, è stato un punto di svolta nella storia degli sportivi non simulativi (non è un caso che gli sviluppatori, i Camelot Software Planning, siano gli stessi che hanno poi portato alla luce la serie di Mario Golf), trovando la giusta congiunzione tra immediatezza e complessità, in grado di appassionare un po' tutti.

Un po' più maturo era Syphon Filter , videogioco d'azione che aveva come intento quello di ridefinire il genere di spionaggio. Nonostante l'iniziale concorrenza spietata di Metal Gear Solid, il gioco sviluppato da Eidetic (l'attuale Bend Studio, autrice, tra gli altri, del recente Days Gone) è riuscito a trovare spazio nei cuori dei giocatori grazie al suo gameplay che spaziava tra sequenze stealth, sparatorie concitate ed enigmi da risolvere.

Iniziamo da Ape Escape , titolo seminale dell'era PSX, creato appositamente per mostrare le potenzialità del nuovo controller Dualshock. Lo scopo è quello di catturare, grazie all'utilizzo di diversi gadget, tutte le scimmie scappate da un parco divertimenti che, dopo aver avuto accesso a una serie di elmetti in grado d'incrementarne l'intelligenza, sono intenzionate a cambiare le sorti della storia umana, invertendo i "poli" e diventando loro gli animali in cima alla catena alimentare. Tra viaggi nel tempo e avventure spaziali, Ape Escape mostrava veramente le potenzialità offerte dai nuovi sistemi di gioco e controllo.

Al momento, i "classici" annunciati che saranno disponibili già dal lancio del servizio non sono molti, né i più famosi. Tuttavia, c'è comunque una buona dose di storia videoludica ad aspettarvi, insieme alla promessa di nuove interfacce utente capaci di adattarsi agli standard odierni, implementando il salvataggio manuale disponibile in qualsiasi momento e la possibilità di ricominciare la partita con la semplice pressione di un tasto.

Giochi classici rimasterizzati

PS Plus: sarà disponibile tutta la trilogia di Jak and Dexter

Vale la pena citare anche qualche titolo rimasterizzato appositamente per PS4. La lista non è infinita, ma è d'obbligo citare la serie completa di Jak and Dexter, altro successo Naughty Dog dopo l'iconico Crash Bandicoot. Sony li ha messi a disposizione proprio tutti (compresa la deriva automobilistica di Jak X), quindi avete la possibilità di recuperare l'intera trilogia, nel caso in cui non lo abbiate ancora fatto.

Un titolo da rivalutare assolutamente è Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un videogioco di ruolo veramente particolare, anche per la partecipazione al progetto da parte di personalità di spicco, tra cui Ken Rolston (designer di Morrowind e Oblivion), R.A. Salvatore (autore di svariati romanzi ambientati nei Forgotten Realms) e Todd McFarlane (creatore del personaggio fumettistico di Spawn). Se vi manca quel fantasy "vecchia scuola" dai tratti visivi molto caricaturali (in stile World of Warcraft, per intenderci) potreste veramente trovare pane per i vostri denti.

PS Plus: la remastered di Kingdoms of Amalur farà parte dell'offerta

Altro genere che manca molto è quello degli sparatutto completamente sopra le righe, in particolar modo per quanto riguarda l'approccio al gameplay. Bulletstorm: Full Clip Edition è un bel tuffo nel passato, in grado di liberare la vostra creatività grazie a strumenti e interazioni ambientali capaci di rendere ogni scontro unico, il tutto scandito da una narrazione, un'ambientazione e dei personaggi veramente "esagerati".

Per chi, invece, cerca la narrazione e l'atmosfera sopra ogni altra cosa, Bioshock Remastered riporta in vita uno di quei videogiochi che è diventato a stretto giro un classico del settore. Ambientato nella suggestiva Rapture (una metropoli sottomarina che fa il verso a tutta una tradizione visiva e architettonica che va dalle avanguardie storiche dei primi decenni del Novecento fino al secondo dopoguerra), questo sparatutto dai toni cupi sarà in grado di catturarvi, se già non lo aveva fatto all'epoca.