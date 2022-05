Perfect Dark: The Initiative e Crystal Dynamics assumono tante persone per l'esclusiva Xbox

Come sappiamo, il team di Xbox The Initiative sta lavorando a Perfect Dark con il supporto di Crystal Dynamics. Ora, entrambe le compagnie stanno assumendo tanto personale per vari ruoli.

Come indicato da Technical Director di The Initiative su LinkedIn, il team sta "assumendo per tanti diversi ruoli (ingegneri, artisti, director, concept artist, produttori tecnici) per il nostro progetto Perfect Dark, per il nostro team interno di The Initiative. Anche il nostro team partner di co-sviluppo, Crystal Dynamics, sta assumendo per questo progetto!".

Il director spiega poi che per lavorare a Perfect Dark non si deve per forza andare in ufficio. Il team sostiene anche il lavoro a distanza, anche in virtù del fatto che il progetto è condiviso con Crystal Dynamics e, per forza di cose, la collaborazione richiede di lavorare con persone che sono molto lontane.

Per il momento sappiamo molto poco di Perfect Dark e considerando che il team sta assumendo ora molto personale è credibile che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che il progetto arrivi a completamento. Ricordiamo anche che Crystal Dynamics sarà venduto, insieme a Square Enix Montreal ed Eidos, a Embracer Group. Questi team erano precedentemente parte di Square Enix. Crystal Dynamics continuerà a lavorare con Microsoft su Perfect Dark, ma non è impossibile che questo cambio di proprietà possa creare anche solo per un breve periodo qualche rallentamento.

Negli ultimi mesi, Perfect Dark ha perso tanti dipendenti di primo livello e, secondo i report, vi sono contrasti interni. Il progetto potrebbe quindi non essere in salute. Speriamo che le nuove assunzioni aiutino a portare alla luce il gioco.