The Initiative perde due sviluppatori di alto livello, sono gli autori di Perfect Dark per Xbox

Due sviluppatori di The Initiative, il team Xbox al lavoro su Perfect Dark, hanno lasciato la compagnia per unirsi a due diversi team. Ecco i dettagli.

Lee Davis, Lead Gameplay Animator, ha lasciato The Initiative a marzo 2022, dopo un anno e sei mesi. Ora, lavora nello stesso ruolo per Deviation Games, attualmente al lavoro su un'esclusiva PS5. Entrambi i team hanno sede a Santa Monica.

Anche Ian Miller, Senior Designer, ha lasciato The Initiative a marzo 2022, dopo due anni e dieci mesi, e fa ora parte di un altro team di Xbox Game Studios: The Coalition.

Questi addii non sono i primi che vediamo in casa The Initiative. A febbraio 2021, Drew Murray è tornato a Insomniac Games, dopo averla lasciata per The Initiative, ma in tal caso si trattava di una situazione legata a un lutto e alla necessità di passare a un ruolo meno impegnativo. A settembre, invece, Alanah Pearce - ex-giornalista, ora scrittrice per Santa Monica Studio - ha svelato che vari sviluppatori di Santa Monica Studio erano tornati al team di God of War dopo un breve periodo passato in The Initiative. In tal caso, Pearce ha affermato che si trattava di normale amministrazione per un nuovo team che stava ancora trovando il proprio ritmo.

Per certo, però, perdere un Senior Designer e soprattutto un Lead Gameplay Animator non è positivo. È possibile che The Initiative abbia finito la propria parte di lavoro su Perfect Dark (che ricordiamo è in sviluppo anche con il supporto di Crystal Dynamics), oppure potrebbero esserci problemi interni nel team. Per ora qualsiasi speculazione è fondata sul nulla, quindi non ci resta altro da fare se non attendere informazioni più chiare su Perfect Dark e su The Initiative.