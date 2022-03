MotoGP 22: ecco il primo video gameplay next-gen del nuovo gioco Milestone

Milestone ha pubblicato il primo video gameplay next-gen di MotoGP 22, il nuovo racing game su due ruote in arrivo su PC e console.

Il filmato è tratto da una delle versioni next-gen del gioco (non ci è dato modo di sapere quale) e mostra una gara nella modalità split-screen locale a due giocatori, funzione disponibile su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch, permettendoci dunque di avere un assaggio delle migliorie al comparto tecnico di questa nuova edizione della serie Milestone.

Dal comunicato stampa ufficiale apprendiamo che MotoGP 22 avrà "nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati; Ride Height Device per la gestione manuale e il meccanismo di bloccaggio RHD e il controllo della compressione delle sospensioni della moto; superfici della pista migliorate per una guidabilità superiore; sistema di sospensione migliorato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli; un comportamento del pneumatico più realistico dato dalla sua deformazione, per rendere l'esperienza ancora più vicina alla realtà."

MotoGP 22 sarà disponibile a partire dal 21 aprile 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato di MotoGP 22 pubblicato giusto pochi minuti fa, in cui Luca Olivato afferma che il nuovo gioco Milestone "promette di essere un nuovo riferimento, migliorando ulteriormente un eccellente modello di guida ed aggiungendo quei contenuti che si erano un po' persi nella release 2021."