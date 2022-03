Top 20 giochi più venduti in Europa, febbraio 2022: Horizon è il miglior lancio PS5 dopo COD

GSD ci fornisce i dati di vendita fisici e digitali del mercato europeo e ci permette di vedere la Top 20 dei giochi più venduti a febbraio 2022. Horizon Forbidden West si conferma il gioco con il miglior lancio su PS5, dopo COD.

Vediamo prima di tutto la Top 20 dei giochi più venduti in Europa a febbraio 2022 (con l'asterisco sono segnati i giochi di cui si dispongono solo le vendite fisiche):

Elden Ring (Bandai Namco) Horizon Forbidden West (Sony) Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo)* FIFA 22 (EA) Dying Light 2: Stay Human (Techland) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Total War: Warhammer 3 (Sega) Mario Party Superstars (Nintendo)* XCOM 2 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* F1 2021 (Codemasters) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)* NBA 2K22 (2K Games) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)* Minecraft: Nintendo Switch Edition Pokémon Diamante Lucente (Nintendo)* Just Dance 2022 (Ubisoft)

Come potete vedere Elden Ring è primo. Si è trattato del miglior lancio di una nuova IP in Europa sin dal 2016, ovvero sin da The Division.

In seconda posizione troviamo Horizon Forbidden West che ha venduto al 59% su PS5: il restante 41% spiega in modo chiaro perché Sony continui a pubblicare le proprie esclusive su PS4. Va però detto che la versione PS4 costava meno e che includeva un upgrade gratuito a PS5, quindi una parte di quelle vendite andrebbe in realtà contata comunque come PS5, anche se è impossibile sapere quanto grande.

Aloy contro una grande macchina di Horizon Forbidden West

Il gioco più venduto su una singola console è Leggende Pokémon Arceus, che supera di poco le vendite di Elden Ring in versione PC. Notiamo però che il gioco di Nintendo non dispone di dati di vendita delle versioni digitali, quindi il suo dominio è in realtà superiore. Nel complesso, però, Leggende Pokémon Arcues riesce ad arrivare "solo" terzo in Europa.

In quinta posizione troviamo Dying Light 2 Stay Human, che ha venduto al 44% su PS5, al 24% su PS4, al 16% su Xbox Series e al 12% su PC.

In totale, sono stati venduti 13,56 milioni di giochi, un +8% rispetto a febbraio 2021. 5,9 sono stati venduti in versione fisica (+11%) e 7,66 milioni in versione digitale (+6%).