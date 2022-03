9Watts ha fornito a Multiplayer, Movieplayer, Dissapore e LegaNerd i neon personalizzati

Li avrete sicuramente notati nelle nostre live: sono la cosa più cool e scintillante degli studi che finalmente stanno cominciando a prendere forma in quel di Milano. Stiamo parlando dei neon personalizzati che l'azienda italiana 9Watts ha creato direttamente per tutti i siti del network di Netaddiction, ovvero Multiplayer, Movieplayer, Dissapore e LegaNerd.

Il led di 9Watts personalizzato Multiplayer.it

Nata nel 2020, 9Watts è un'azienda italiana si occupa della realizzazione d'insegne al neonled. In altre parole crea delle scritte personalizzate realizzate utilizzando un particolare tubo flessibile in silicone a cui viene data la forma grazie a un pannello di base fresato che conferisce così la forma desiderata. A questo scopo, 9Watts utilizza un pannello di plexiglass trasparente, rettangolare oppure sagomato intorno al font, in cui sono predisposti fori per il montaggio e la collocazione.

Quindi sono perfette non solo per delle scritte, ma anche per immagini e loghi. L'azienda si interfaccia con il suo cliente e, dopo aver visionato l'immagine richiesta e una volta accettato il preventivo, il progetto sarà studiato e modificato gratuitamente fino alla definizione del modello finale. Solo a questo punto di passerà alla produzione, che verrà fatta rigorosamente in Italia al momento dell'ordine.

Quanto abbiamo impiegato per avere queste meraviglie? Solitamente passano 20 giorni tra il momento dell'acquisto e quello della spedizione.

Il led di Multiplayer.it

9Watts non è solo un'azienda artigianale che produce e sviluppa in Italia, ma promuove e incentiva attivamente la ricerca e lo sviluppo di collaborazioni con artisti : designer, illustratori, fotografi, pittori, architetti, stilisti e personaggi all'avanguardia. 9Watts è lighting design, progresso generazionale e nuovo brand di Arcadia pubblicità che, da 30 anni, lavora nel campo della comunicazione visiva e nella realizzazione d'insegne pubblicitarie.

Le insegne sono realizzate utilizzando la Nine Led Flex Light Technology, prodotto innovativo composto da una strip led inserita verticalmente all'interno di un profilo flessibile in silicone che, oltre alla funzione di mero contenitore, funge anche da diffusore dell'illuminazione prodotta. La soluzione materica scelta come supporto per dar forma al Neon Led Flex è il plexiglass, una delle materie plastiche di maggior consumo.

I colori a disposizione per realizzare un'insegna al neonled sono: rosso, giallo ocra, verde, fucsia, arancio, blu, azzurro, bianco freddo e bianco caldo, a sufficienza per creare l'insegna dei vostri sogni. Nel caso in cui foste interessati, questo è il sito ufficiale di 9Watts.