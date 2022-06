Fire Emblem Warriors: Three Hopes, video analisi da Digital Foundry: ecco come gira

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è protagonista dell'ultima video analisi di Digital Foundry, che ha verificato la bontà del lavoro effettuato da Omega Force per questo nuovo spin-off in stile musou basato appunto su Fire Emblem.

Accolto con voti mediamente alti, Fire Emblem Warriors: Three Hopes parte dall'ambientazione di Three Houses ma cambia il racconto praticamente dall'inizio, mettendoci nei panni di un protagonista differente e modificando il corso degli eventi, nonché il ruolo di Byleth.

Pare che i tradizionali problemi con il pop-up degli asset siano stati risolti in questo caso, mentre per il frame rate è stata adottata una soluzione particolare: i fotogrammi sono sbloccati e tendono a essere sempre più dei 30 di riferimento.

Questa "abbondanza", ad ogni modo, si traduce in un frame pacing tutt'altro che perfetto e nella generale mancanza di consistenza, che durante il gameplay non restituisce sensazioni magnifiche, anzi.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Fire Emblem Warriors: Three Hopes.