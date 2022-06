Fire Emblem Warriors Three Hopes: i voti delle recensioni internazionali sono mediamente alti

Quest'oggi sono state pubblicate le recensioni di Fire Emblem Warriors Three Hopes, l'esclusiva di Nintendo Switch. In media, come possiamo vedere tramite Metacritic, il gioco vanta ora un ottimo 81/100, anche se non mancano pochi voti negativi. Noi di Multiplayer.it gli abbiamo invece assegnato un 8.0/10.

Come avete potuto leggere nella nostra recensione, "Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un musou che onora la licenza d'ispirazione. Omega Force ha affondato le mani nelle dinamiche collaudate di Fire Emblem: Three Houses ed è riuscito a implementarle in modo intelligente, sensato e rispettoso, ma a volte si ha l'impressione che le meccaniche siano anche più del necessario e ci si sente un po' sopraffatti dalla varietà di elementi da tenere d'occhio. È un equilibrio delicato che Three Hopes riesce a mantenere fino alla fine, anche a scapito di un sistema di combattimento soddisfacente dal punto di vista strategico, un po' meno sul fronte tecnico. Lo consigliamo a chi ama il genere e cerca qualcosa di più sofisticato, e ai super fan di Three Houses che muoiono dalla voglia di tornare nel Fódlan: non li deluderà."

I voti internazionali invece sono:

Digitally Downloaded: 100

Screen Rant: 100

Nintendo Life: 90

Destructoid: 90

Inverse: 90

Stevivor: 90

My Nintnedo News: 85

PC Games: 80

Guardian: 80

IGN USA: 80

VGC:80

GamesRadar+: 70

GameSpot: 70

Metro GameCentral: 50

Nel complesso, la critica internazionale concorda con il fatto che Fire Emblem Warriors: Three Hopes sommerge il giocatore di elementi e meccaniche da sfruttare per ottimizzare le proprie partite, arrivando anche al punto di essere un po' opprimente. Nel complesso, però, viene ritenuto un gioco divertente.

Diteci, lo acquisterete?