Xbox controller introvabile: Microsoft conferma le difficoltà dei rifornimenti

In questi giorni si sta registrando una notevole carenza di controller Xbox, per quanto riguarda l'Xbox Wireless controller di Xbox Series X|S e Xbox One, e Microsoft ha confermato in queste ore la difficoltà incontrata dalla compagnia nel fornire una quantità consistente di unità per la vendita sul mercato.

I report, di cui abbiamo parlato anche ieri, riferiscono in particolare dell'assenza di controller Xbox sul mercato del Regno Unito, sia per quanto riguarda lo store centralizzato di Microsoft che le singole catene di rivenditori presenti in zona come Game, Argos, Currys e anche Amazon, ma la questione sembra sia generalizzata.

Il problema è stato infatti confermato in via ufficiale da Microsoft, che ha inviato una comunicazione a VGC: "Sappiamo che al momento ci sono delle difficoltà nel trovare Xbox Wireless Controller disponibili e questo è a causa del calo di unità prodotte e distribuite", ha spiegato la compagnia di Redmond attraverso un portavoce.

Xbox Wireless Controller in vari colori

"Stiamo lavorando più velocemente possibile con i nostri partner nella produzione e nella vendita per cercare di migliorare la situazione, tenete d'occhio la disponibilità presso i rivenditori locali".

Non è chiaro se anche l'Xbox Design Lab, recentemente rilanciato con nuovi colori e design dopo un periodo di pausa, stia risentendo di questa difficoltà: gli ordini restano comunque aperti ed è sempre possibile progettare il proprio controller, ma i tempi di attesa non sono chiari. Si parla comunque di un massimo di 28 giorni per la spedizione a casa, cosa che dovrebbe rientrare nello standard, ma non ci sono ancora testimonianze sui tempi di attesa in questo periodo.