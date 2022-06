Juventus, addio a eFootball 2022: accordo scaduto, tornerà in FIFA?

L'accordo fra Juventus ed eFootball 2022 è scaduto: lo ha annunciato Konami, sottolineando che l'attuale edizione del gioco non subirà delle conseguenze, ma è chiaro che dalla prossima stagione le cose cambieranno.

A pochi giorni dal debutto della Stagione 2 di eFootball 2022, arriva dunque una brutta notizia per i tanti tifosi della Juventus, che non troveranno più la propria squadra rappresentata in maniera ufficiale nel gioco di calcio.

E così, mentre alcune testate già danno per scontato il ritorno del team torinese in FIFA, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio in merito, Konami ha tenuto a precisare che l'accordo con Napoli, Lazio, AS Roma e Atalanta è ancora in vigore.

Questi team continueranno dunque a essere disponibili esclusivamente in eFootball, mentre la casa giapponese si sta muovendo per valutare eventuali altre partnership al fine di arricchire il proprio roster.

Ulteriori dettagli su nuovi accordi in tal senso verranno comunicati prossimamente da Konami, immaginiamo in concomitanza con il lancio di eFootball 2023.