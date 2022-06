Elden Ring, il demake per SNES si mostra in uno spettacolare video

Elden Ring approda anche su SNES grazie al sorprendente demake realizzato da 64 Bits, che possiamo vedere in azione nel video qui sopra e che adatta in maniera sorprendente i personaggi e gli scenari del gioco alla grafica a 16 bit.

Certo, a differenza del demake di Elden Ring per Game Boy qui non ci troviamo di fronte a un prodotto effettivamente giocabile, ma ciò non toglie che gli autori abbiano fatto un lavoro di riduzione eccezionale, in grado di trasportare le atmosfere del titolo FromSoftware qualche decennio indietro nel passato.

I tocchi di classe visibili nel trailer sono parecchi: dalla sequenza introduttiva alle esplorazioni tridimensionali in Mode 7, dalle musiche e gli effetti audio ai boss fight, che riprendono il design delle creature ideate da Hidetaka Miyazaki.

Non si tratta ovviamente del primo demake realizzato dai ragazzi di 64 Bits, bensì del settimo progetto del genere: in precedenza il team ha creato rivisitazioni di Monster Hunter, God of War, BioShock Infinite, Minecraft, Skyrim e Mass Effect.