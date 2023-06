Cyberpunk 2077: patch 1.63 disponibile, ecco i cambiamenti e miglioramenti vari

Cyberpunk 2077 ha ottenuto oggi la patch 1.63 per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che porta soprattutto diversi aggiustamenti a problemi, ma anche alcuni miglioramenti e cambiamenti vari al gioco di CD Projekt RED.

Trovate le note ufficiali della patch a questo indirizzo, e si tratta in buona parte di aggiustamenti specifici per alcuni problemi rilevati in specifiche quest, oltre a varie altre variazioni. Al di là di queste singole correzioni, si trovano comunque diversi aggiustamenti anche all'open world in generale.

Oltre a questo, altre variazioni sono state applicate all'interfaccia utente, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di dati e denaro con il testo che avvertiva di un hack nemico in corso, oltre ad aggiustamenti di alcuni problemi relativi all'impossibilità di utilizzare dispositivi dopo aver aperto la mappa e uno in cui l'opzione per l'attivazione dell'FSR non risultava oscurata dopo aver rilanciato il gioco con lo scaling per la risoluzione dinamica.

Aggiustati alcuni problemi di visualizzazione grafica di alcune superfici con artefatti cromatici che potevano emergere con il path tracing attivato e un problema con possibili flash che apparivano ai bordi di alcuni oggetti con DLSS attivato su PC.

Per il resto, varie altre correzioni riguardano specificamente PC e console, come potete vedere nelle note complete. Nel frattempo, restiamo in attesa del lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, fissato per il 26 settembre 2023.