Offerte Amazon: SSD Seagate FireCuda 530 1 TB in sconto, compatibile con PC e PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Seagate FireCuda 530 da 1 TB per PS5 e PC, senza dissipatore. Lo sconto segnalato è di 40€, ovvero del 36%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo scontato per questo prodotto è 69,90€, un affare per chi cerca un SSD per la propria console PS5 o per il proprio PC. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD Seagate FireCuda 530 da 1 TB è compatibile con PC e PS5. Non ha il dissipatore. La velocità massima di questo SSD è 7.300 MB/s. Misura 8,01 x 2,21 x 0,36 cm. Insieme al prodotto, Seagate offre una garanzia limitata di cinque anni, oltre che tre anni di rescue data recovery service per il recupero dati.