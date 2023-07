YEAH! YOU WANT 'THOSE GAMES,' RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! prende in giro le pubblicità ingannevoli dei giochi mobile

Lanciato su Steam YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! , un gioco che prende in giro le pubblicità ingannevoli dei giochi mobile , facendocele giocare. Sì, il titolo non è uno scherzo: è scritto proprio così.

Un gioco di giochi

Quante volte avete visto questo gioco nelle pubblicità mobile?

Quante volte siete incappati in pubblicità mobile di giochi che poi, nella realtà, erano completamente diversi da quelli che venivano mostrati a scopo promozionale? Il sistema delle pubblicità ingannevoli è diffusissimo in ambito mobile, dove viene sfruttata ogni tecnica per acquisire utenti.

YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! satireggia proprio su questa tendenza. Sostanzialmente è una raccolta di mini giochi realizzata da Monkeycraft, ispirati proprio a quelli delle famose pubblicità.

Appena lanciato, YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! ha delle ottime recensioni su Steam, anche se va detto che ancora non sono moltisisme (poco più di cinquanta al momento di scrivere questa notizia). Lo potete trovare cliccando qui.