SEGA Bass Fishing disponibile gratis su Steam, ecco come ottenerlo

SEGA Bass Fishing è disponibile gratis su PC via Steam: SEGA ha deciso di regalare il suo classico a tutti gli utenti che ne faranno richiesta. Come? Semplicemente compilando questo modulo e selezionando la voce per ottenere il gioco.

Nei giorni scorsi la casa giapponese, per bocca del suo vicepresidente, ha dichiarato che non è interessata a un'acquisizione in questo momento: una smentita che si è resa necessaria dopo i leak che la vedevano nel mirino di Microsoft.