Todd Howard ha avuto la possibilità di andare nello spazio: il director di Starfield ha rifiutato

Intervistato da GQ, a Howard è stata posta una domanda riguardo ai viaggi spaziali e il director ha spiegato che "gli è stato offerto in passato" di uscire dall'atmosfera terrestre. Pare però che abbia rifiutato in quanto ha poi aggiunto: "Penso che sarebbe fantastico ma... magari quando sarò più vecchio".

Viaggi spaziali dopo l'addio ai videogiochi per Todd Howard?

Starfield vi porterà nello spazio

Chissà, magari Todd Howard avrà la possibilità di andare nello spazio quando lascerà il mondo dei videogiochi, concetto che non è troppo lontano dalla sua mente. Durante la Gamescom l'uomo ha infatti parlato della pensione affermando però che è ancora lontana e che vorrebbe lavorare per sempre.

Oltre a Starfield, Howard si sta occupando di Elder Scrolls 6 che certamente non è dietro l'angolo e, inoltre, è il produttore esecutivo del gioco di Indiana Jones. Forse non farà in tempo a realizzare Elder Scrolls 7, visto i tempi di sviluppo medi della saga, ma è credibile che vi sia altro per lui dopo i giochi citati.