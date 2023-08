Xbox Game Pass aggiunge un altro gioco al D1: Citizen Sleeper 2, confermato per Xbox Series X|S

Sequel di Citizen Sleeper del 2022, Citizen Sleeper 2 è ambientato un anno dopo gli eventi del primo gioco e la storia si svolge ancora una volta ai margini di un sistema stellare in crisi. Nei panni dell'androide smemorato Sleeper, di nuovo in fuga, i giocatori dovranno assemblare un equipaggio, trovare una nave ed esplorare il sistema Helion. Come il primo gioco, Citizen Sleeper trae ispirazione dai giochi di ruolo da tavolo e utilizza un sistema basato sul lancio di dadi.

Lo sviluppatore Jump Over the Age ha pubblicato un nuovo trailer di Citizen Sleeper 2: Starward Vector e ha anche confermato che il gioco verrà pubblicato su Xbox Series X|S e sarà al day-one su Game Pass . Potete vedere il nuovo video qui sotto.

Citizen Sleeper 2, come si evolve dal primo capitolo?

"È più grande, più vario e più impegnativo dell'originale, ma con la stessa profonda costruzione del mondo e lo stesso gameplay libero", ha spiegato il fondatore di Jump Over the Age Gareth Damian Martin nel nuovo video di gameplay. "È il mio tentativo di catturare ciò che c'è di speciale in storie come Cowboy Bebop e Firefly, dove non si tratta di trasportare tonnellate di titanio attraverso la galassia, ma di mettersi nei guai con un complesso cast di personaggi. Improvvisare, arrangiarsi e correre sempre sul filo del rasoio".

Annunciato per la prima volta durante il PC Gaming Show di giugno, Citizen Sleeper 2 sarà disponibile anche su PC.