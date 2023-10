Xbox Game Pass: 7 giochi lasceranno il catalogo a metà novembre 2023

Con l'annuncio dei nuovi titoli in arrivo, giunge immancabile anche la comunicazione sui giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a metà novembre 2023, in questo caso con 7 titoli in partenza.

Vediamo dunque la lista dei giochi che sono destinati ad essere rimossi da Game Pass nelle prossime settimane, si tratta di 8 voci ma sostanzialmente sono 7, visto che Football Manager 2023 viene elencato nelle sue due diverse versioni. Come di consueto, non c'è una data precisa ma dovrebbe trattarsi della metà del mese: