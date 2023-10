Genshin Impact, update 4.2: annunciata la nuova data della presentazione su Twitch

Potrete seguire la diretta sul canale Twitch di Genshin Impact, mentre dalle 14:10 dello stesso giorno sarà possibile guardare la replica sul canale YouTube del gioco. Come da tradizione per l'occasione verranno svelate i prossimi contenuti in arrivo, come nuovi personaggi giocabili, eventi a tempo limitato, aree da esplorare e così via.

Hoyoverse ha annunciato sui social la nuova data e orario della presentazione dell' aggiornamento 4.2 di Genshin Impact su Twitch. Segnate l'appuntamento sul calendario: la diretta su Twitch è in programma per le 13:10 italiane di venerdì 3 novembre 2023 .

Come avranno notato sicuramente i giocatori di Genshin Impact non sono arrivate ancora novità sull'aggiornamento 4.2 previsto per questo mese. Ciò è dovuto al fatto che la presentazione ufficiale dell'update, prevista per venerdì scorso, è stata rinviata. Ufficialmente non è stato comunicato il motivo del posticipo, ma supponiamo sia dovuto alla morte dell'ex premier cinese Li Keqiang, avvenuta lo stesso giorno.

Interessante la nuova data scelta da Hoyoverse, infatti lo stesso giorno alle 12:30 ci sarà anche la presentazione dell'aggiornamento 1.5 di Honkai: Star Rail, in pratica un doppio appuntamento da non perdere per coloro che seguono con interesse le novità di entrambi i giochi.