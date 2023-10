Genshin Impact, update 4.2: data e orario della presentazione del nuovo aggiornamento

Potrete seguire la presentazione sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact. In alternativa potrete guardare la replica su YouTube a partire dalle 15:00 dello stesso giorno. Come da tradizione, durante la diretta verranno svelati dei nuovi codici promozionali che elargiranno Primogemme e non solo.

Cosa aspettarsi dall'aggiornamento 4.2 di Genshin Impact?

Per il momento Hoyoverse ha mantenuto il massimo riserbo sulle novità in arrivo con la versione 4.2 di Genshin Impact, se non che vedranno il debutto di Furina e Charlotte come personaggi giocabili.

In ogni caso è lecito aspettarsi nuove missioni principali che proseguiranno le avventure del Viaggiatore a Fontaine, così come quest opzionali e nuovi eventi a tempo limitato. Come al solito riporteremo sulle nostre pagine tutte le novità più importanti, inclusi i codici bonus.