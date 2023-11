Saints Row: originariamente il reboot doveva comprendere i vecchi personaggi, per un'indiscrezione

Stando a quanto riportato dallo youtuber mrsaintsgodzilla21, uno dei principali canali dediti alla serie Saints Row, un tempo in mano all'ormai fallita Volition, il progetto originale del reboot comprendeva alcuni dei personaggi più amati dei capitoli precedenti: Johnny Gat, Shaundi, Dex, Aisha e Pierce. Il passaggio in questione si può sentire al minuto 5:12 del video sottostante.

Saints Row avrebbe dovuto essere all'80% Saints Row 2 e al 20% Saints Row: The Third, ma l'editore Deep Silver, controllato da Embracer Group, non era soddisfatto della visione del gioco e ha bocciato il progetto, probabilmente per favorire una visione che fosse più avvicinabile a un live service, come quella che poi è venuta fuori e che non è piaciuta a molti.

Mike Watson avrebbe anche dovuto progettare una missione in cui si sarebbe potuto uccidere Dex una volta per tutte. Ma non se n'è fatto nulla.