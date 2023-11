Diablo 4: quadruplicati i giocatori su Steam grazie al periodo gratuito

Il picco di giocatori massimo di Diablo 4 su Steam è letteralmente quadruplicato negli ultimi giorni, grazie a una serie di iniziative prese da Blizzard per provare a ridargli un po' di ossigeno, dopo un periodo in cui i risultati non sono stati propriamente brillanti.

A spingere in alto il gioco è stata la combo "periodo di prova gratuito" e "sconti", che ha permesso a un gran numero di persone di provare il gioco senza spendere nulla e di acquistarlo a prezzo ridotto in caso di gradimento, così da non perdere i progressi fatti.

Quindi, nella giornata di oggi 25 novembre 2023 Diablo 4 ha toccato i 25.117 giocatori contemporanei su Steam, oltre quattro volte il picco di lancio, che fu di 5.309 giocatori.