Dishonored 3: possibile annuncio ufficiale ai The Game Awards 2023 per un rumor

Come riportato da Insider Gaming, l'indiscrezione è nata grazie a Nate the Hale , noto insider che ha condiviso varie soffiate che si sono rivelate azzeccate, che nell'ultimo episodio del suo podcast ha riferito che Arkane Studios presenterà un nuovo gioco durante i The Game Awards 2023.

A quanto pare una delle sorprese di Microsoft in serbo per i The Game Awards 2023 potrebbe essere Dishonored 3 , un nuovo capitolo dell'apprezza serie realizzata da Arkane Studios, perlomeno stando alla soffiata condivisa dal noto insider Nate the Hate e alcuni indizi suggeriti da Brad Sams e Jez Corden.

I tempi sono maturi per un nuovo Dishonored?

In realtà Dishonored 3 era stato menzionato già nei documenti emersi durante la causa legale tra Microsoft e l'FTC statunitense per l'acquisizione di Activision Blizzard e suggerito da alcune offerte di lavoro apparse sul sito di Arkane. Certo è che un annuncio già ai The Game Awards 2023 sarebbe per certi versi inaspettato, per quanto farebbe sicuramente la gioia dei fan della serie.

L'ultimo capitolo della serie, Dishonored 2, risale ormai al 2016, con l'espansione standalone La Morte dell'Esterno pubblicata l'anno successivo. Insomma, sono passati ormai molti anni e i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo gioco.

Detto questo per il momento prendete queste informazioni per quello che sono, ovvero indiscrezioni e supposizioni senza conferma ufficiale. Quello che è certo è che Microsoft ha promesso che farà degli "annunci importanti" durante i The Game Awards 2023, che vi ricordiamo sono in programma alle 01:30 italiane dell'8 dicembre.