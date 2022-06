Capcom Summer 2022 Bundle consente di portarsi a casa tanti bei giochi a un prezzo stracciato

Humble Bundle ha lanciato il Capcom Summer 2022 Bundle, che consente di portarsi a casa nove giochi e due offerte speciali a un prezzo davvero stracciatissimo. Stiamo parlando di titoli molto amati, come vedremo.

Pagando solo 1€ si acquistano:



Strider

Bionic Commando

Per chi fosse curioso di provare le incarnazioni più recenti di due franchise storici.

Pagando almeno 9,02€ si acquistano altri cinque oggetti, di cui 4 giochi e un coupon:



Street Fighter V

Dragon's Dogma: Dark Arisen

DmC Devil May Cry

Ultra Street Fighter IV

Street Fighter V - Champion Edition Upgrade Kit - 50% Coupon

Gli amanti dei picchiaduro sono accontentati.

Infine, spendendo 18,19€ (prezzo medio attuale) si ottengono anche:

Monster Hunter: World

Devil May Cry 5

Devil May Cry HD Collection

Monster Hunter Rise - 50% Off Coupon

Ossia alcuni dei successi più recenti di Capcom.

Pagina del Capcom Summer 2022 Bundle

Come sempre, parte dei proventi potranno essere devoluti in beneficienza. In questo caso a American Civil Liberties Union (ACLU), che combatte per i diritti della comunità LGBTQ+, e The Trevor Project, che si occupa di prevenire i suicidi nella stessa comunità.