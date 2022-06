The Last of Us part 1: immagini mettono a confronto la nuova con la vecchia versione

Contemporaneamente all'annuncio di The Last of Us part 1, l'edizione rimasterizzata del celebre survival narrativo uscito originariamente su PS3, lo studio di sviluppo Naughty Dog ha pubblicato alcune immagini che mettono a confronto la vecchia versione con la nuova. Più precisamente il confronto è tra la remaster per PS4 e la versione PS5. Vediamole:

Ellie su PS4

Ellie su PS5

Joel su PS4

Joel su PS5

Come potete vedere, nella nuova versione i modelli 3D di Joel ed Ellie sono molto più definiti, anche grazie al nuovo sistema di illuminazione che consente di ridefinire interamente le scene e i ritratti dal punto di vista dell'impatto drammatico.

Già da queste poche immagini si capisce che il lavoro di ammodernamento fatto dallo studio americano è molto più profondo di quello che solitamente viene dedicato alla rimasterizzazioni. Certo, il gioco rimane esattamente lo stesso, ma graficamente così fa sicuramente tutto un altro effetto.

A questo punto siamo curiosi di vedere com'è la versione PC a dettagli massimo.

Comunque sia, tra le novità introdotte nel gioco Naughty Dog parla di: gameplay modernizzato, controlli migliorati, aumento delle opzioni di accessibilità per il single player, effetti migliorati per tutte le fasi di gioco, 3D audio per la versione PS5, supporto dei feedback aptici del DualSense e di altro ancora.