The Last of Us part 1: annunciati prezzi e le due edizioni del gioco, con bonus pay-to-win

Sony e Naughty Dog hanno annunciato i prezzi e le edizioni della versione PS5 di The Last of Us part 1 per l'Europa, con anche dei bonus pay-to-Win per gli acquirenti. Dell'edizione PC non si sa ancora niente. Ma andiamo con ordine.

I possessori di PS5 potranno acquistare la The Last of Us Parte I Standard Edition per 80,99€ che conterrà sostanzialmente solo il gioco.

Spendendo 89,99€ si potrà acquistare l'edizione Digital Deluxe, che comprende i seguenti bonus:

La Digital Deluxe edition di The Last of Us part 1

Incremento abilità velocità creazione

Incremento abilità velocità cura

Potenziamento incremento velocità ricarica 9mm

Potenziamento incremento capacità caricatore fucile

Modificatore di gioco Frecce esplosive

Filtro ditherpunk

Modalità Speedrun

Sei skin per armi: Pistola 9mm oro nero, pistola 9mm filigrana argento, fucile a pompa tattico gomma, fucile a pompa quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbonio

Sinceramente non sappiamo i vantaggi effettivi che daranno questi potenziamenti extra, ma fa strano leggerli come bonus di un'edizione speciale per cui si spendono quasi dieci euro in più di quella standard. Comunque sia, anche chiunque prenoterà le diverse edizioni di The Last of Us part 1 avrà un paio di bonus che odorano di pay-to-win:

Integratori bonus per il potenziamento delle abilità

Pezzi di arma aggiuntivi per il potenziamento dell'arsenale

Ovviamente, trattandosi di un'esperienza essenzialmente single player, usare dei potenziamenti ha effetto solo sulla propria partita, ma l'impressione è lo stesso molto strana.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us Parte I è in sviluppo per PS5 e PC. Si tratta di un'edizione rimasterizzata del gioco.