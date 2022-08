Planet of Lana rinviato, sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass

Planet of Lana è stato ufficialmente rinviato al 2023. Più precisamente, la nuova finestra di lancio è la primavera del prossimo anno. Sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass, sia Xbox che PC, per la gioia degli abbonati. Purtroppo gli sviluppatori non ce l'hanno fatta a completarlo per la fine del 2022, come precedentemente annunciato.

Planet of Lana è un'avventura con puzzle 2D, caratterizzata da uno stile grafico particolarmente evocativo. È in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Immaginiamo che saranno pochi gli stupiti dall'ennesimo rinvio del 2022, anno decisamente anomalo dal punto di vista delle uscite.

Stando al director di Wishfully, Adam Stjarnljus, il motivo del rinvio è da ricercarsi nell'impossibilità di concludere lo sviluppo in tempo per il 2022. Naturalmente lo studio vuole riuscire a realizzare il miglior gioco possibile, anche perché si tratta di un progetto nato per passione, e per farlo ha bisogno di più tempo. Vediamo il trailer di annuncio dell'arrivo su Game Pass:

Leggiamo la sinossi ufficiale di Planet of Lana:

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.