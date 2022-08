Offerte eBay: Nintendo Switch di nuovo in sconto, ecco il prezzo

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Nintendo Switch standard in colore Neon Blu e Rosso. Il prezzo è 239.90€, invece del classico 279.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è megastore-italy, con il 100% di feedback positivo. Permette le restituzioni entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express. La consegna richiederà qualche giorno in più, causa chiusura per la settimana di Ferragosto.

Nintendo Switch standard è il modello base della console della grande N. È possibile giocare in modalità TV, oppure giocare in modalità portatile. Nintendo Switch è una delle console di maggior successo degli ultimi anni e propone tanti giochi esclusivi di altissima qualità, come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokémon, Kirby e la Terra Perduta, Metroid Dread e non solo.

