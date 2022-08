EA e Koei Tecmo collaborano a un nuovo gioco? Spunta "B OHNI" su Steam

Electronic Arts e Koei Tecmo potrebbero aver unito le forze per realizzare un nuovo gioco, con nome in codice "B OHNI", stando alle scoperte di alcuni utenti.

Tutto è nato quando un utente del Discord di SteamDB chiamato Karoll ha trovato nell'API di Origin una stringa legata a un'applicazione, per l'appunto chiamata "B OHNI", apparentemente realizzata da Koei Tecmo in collaborazione con EA, dato che è catalogata come "EA Originals and Partners". Lo stesso utente ha inoltre condiviso l'indirizzo della pagina SteamDB relativa al gioco.

EA Partners è la divisione di Electronic Arts che collabora con sviluppatori esterni. Il programma dovrebbe coinvolgere soprattutto studi indipendenti, ma non possiamo escludere a priori una partnership con un publisher di spessore come Koei Tecmo.

Questa teoria viene rafforzata dal fatto che in occasione del resoconto finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2023, EA aveva svelato di avere in cantiere un "Partner Title" con finestra di lancio programmata per il quarto trimestre dello stesso anno, ovvero nei primi mesi del 2024 (entro il 31 marzo).

In ogni caso, per il momento vi suggeriamo di prendere questa indiscrezione con le molle, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di EA e Koei Tecmo.

Tuttavia, nel frattempo nulla ci vieta di dare sfogo alla fantasia: secondo voi quale gioco potrebbe nascere dalla collaborazione di queste due compagnie? Un musou legato a uno dei brand di Electronic Arts? O qualcosa di completamente differente?