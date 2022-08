Minecraft: streamer Twitch ha passato 2.500 ore a camminare fino ai confini della mappa

Lo streamer Twitch Mystical Midget ha compiuto una grande impresa, raggiungendo i limiti della mappa di Minecraft. Perché nessuno c'era mai riuscito prima, pur avendoci provato in tanti? Il motivo è semplice: bisogna percorrere 32 milioni di blocchi.

Mystical Midget ha impiegato 2.500 ore per raggiungere la fine di Minecraft, che come potete vedere dal filmato allegato al tweet non è poi così gloriosa, visto che si cade in modo rovinoso in fondo alla mappa.

Si parla di ben 104 giorni di gioco completi, un'enormità. Chissà se alla fine era più stressato Minecraft o il giocatore. Da notare anche che il gioco scatta enormemente verso la fine, dovendo gestire un'enorme quantità di dati. Inoltre non riesce a caricare bene tutte le texture, anche se è difficile notarlo visto che il giocatore guarda verso il basso.

Per l'impresa, lo streamer ha utilizzato la Beta 1.7.3 di Minecraft, vecchia di undici anni. Si tratta di un modo come un altro, anche se molto dispendioso a livello personale, di conoscere quelli che sono i limiti di Minecraft.