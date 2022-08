Microsoft Xbox e Activision: Phil Spencer ha "buone sensazioni" sui progressi dell'acquisizione

In un'intervista concessa a Bloomberg, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox di Microsoft, ha dichiarato di avere delle "buone sensazioni" riguardo ai progressi dell'acquisizione di Activision Blizzard, segno che probabilmente l'operazione sta procedendo senza grossi intoppi.

"Ho buone sensazioni per i progressi che stiamo facendo. Ma comprendo le persone che forse non sono così vicine all'industria dei giochi che fanno delle buone e difficili domande riguardo "qual è il nostro obiettivo? Cosa significa questa acquisizione? Sta restringendo il mercato? Sta facendo crescere un mercato?", ha dichiarato Spencer in un'intervista con Bloomberg Studio 1 che verrà trasmessa in brodcast alle 03:00 del 25 agosto.

"Non ho mai fatto un accordo da 70 miliardi di dollari, quindi non so quanto possa valere il mio essere fiducioso. Quello che dirò è che le discussioni che abbiamo avuto sembrano positive".

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata annunciata alla fine dello scorso febbraio. Si tratta di un accordo faraonico da ben 68,7 miliardi di dollari e che permetterà al colosso di Redmond di inglobare tutti i team di sviluppo e numerose IP di grande spessore, tra cui quelle di Call of Duty, Diablo, World of Warcraft e Overwatch. Di conseguenza parliamo anche di un'operazione alquanto delicata che inevitabilmente ha portato a un'indagine approfondita da parte della Federal Trade Commission.

Microsoft prevede di completare l'acquisizione entro il 30 giugno 2023. A maggio il presidente Brad Smith aveva dichiarato l'acquisizione stava procedendo "velocemente", segno che l'operazione potrebbe concretizzarsi ben prima di tale data. Anche secondo vari analisti di mercato l'acquisizione verrà completata entro la fine del 2022. Staremo a vedere.