Genshin Impact: 60 Primogem gratis con il codice promozionale di agosto 2022

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo codice promozionale di Genshin Impact grazie al quale potrete ottenere 60 Primogem gratis e una manciata di materiali, giusto in tempo per il lancio della versione 3.0 e della regione di Sumeru.

Ecco il nuovo codice promozionale di Genshin Impact per il mese di agosto 2022:

6A6VJTWGCPYV - Ricompensa: 60 Primogem e 5 Adventurer's Experience

Genshin Impact, uno scorcio di Sumeru

Di tanto in tanto Hoyoverse emette dei codici promozionali come quello sopracitato che elargiscono Primogem per tutti i giocatori. Un regalo senza dubbio gradito dai giocatori, che arriva giusto in tempo per il lancio della versione 3.0, con annessi i banner con i nuovi personaggi Tighnari, Collei e Dori, nonché per quelli in arrivo nel prossimo futuro, ovvero Candace, Cyno e Nilou, annunciati giusto pochi giorni fa.

Potrete riscattare il nuovo codice promozionale di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Redeem Code". Una volta inserito correttamente la sequenza di numeri e lettere riportata qui sopra potrete ricevere le ricompense accedendo alla casella di posta interna del gioco attraverso il menu di pausa.

In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di Genshin Impact, tramite questo indirizzo, se avete registrato il vostro account. Selezionate la voce "Reedem Code" tra le voci disponibili in alto a sinistra e successivamente inserite il codice promozionale. Anche in questo caso, una volta completato il procedimento potrete ricevere le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact.

La funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre tenete presente che il codice qui sopra è valido solo per pochi giorni, dunque approfittatene finché siete in tempo.