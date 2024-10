Disney Epic Mickey: Rebrusher per Nintendo Switch è in sconto su Amazon Italia

Su Amazon Italia , è possibile acquistare Disney Epic Mickey: Rebrushed per Nintendo Switch al prezzo scontato di 45,41€, con un risparmio del 24% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale scontato rappresenta un'ottima occasione per rivivere questo titolo amato da molti, ora disponibile con grafica migliorata. Se siete fan di Disney e amate i platform con una forte componente narrativa, questa è un'opportunità imperdibile.

In Disney Epic Mickey: Rebrushed, i giocatori possono esplorare una Rifiutolandia reinterpretata, piena di personaggi classici e storie Disney intramontabili. Il gioco permette di brandire il pennello magico, utilizzando la pittura per creare e il solvente per alterare, plasmando così la storia attraverso le proprie scelte.

Un'immagine dal gioco Disney Epic Mickey: Rebrushed.

Come abbiamo detto nella nostra recensione, "Disney Epic Mickey: Rebrushed è esattamente ciò che aveva promesso di essere: un remake dell'avventura originale del 2010, in grado di riproporne, nel contesto contemporaneo, la fruibilità e il "fattore sorpresa" che avevano contraddistinto il predecessore, aggiornando quest'ultimo, ovviamente, dal punto di vista sia grafico che tecnico".