Disney Epic Mickey Rebrushed, alla Gamescom abbiamo dato un’occhiata al remake del gioco di Warren Spector

La strepitosa carriera di Warren Spector non la si lega certamente alla figura del topo più famoso del mondo. Nonostante questo il padre di System Shock e Deus Ex, già in evidente crisi creativa nel 2008, si rimise in gioco per Disney, imbarcandosi nello sviluppo di Epic Mickey, pubblicato due anni dopo, inizialmente in esclusiva per Nintendo Wii.

Un topo troppo curioso

Disney Epic Mickey Rebrushed, esattamente come l'edizione per Nintendo Wii, ha come protagonista un vivace Topolino che, giocando con gli strumenti del mago Yen Sid, il suo maestro in Fantasia, finisce per dare vita ad un oscuro nemico che lo imprigionerà nella decadente Rifiutolandia, luogo immaginario in cui vivono mascotte, icone, personaggi dimenticati della Disney.

Per fuggire da lì e sventare la minaccia innescata da Macchia Nera, il nostro potrà contare sul potere di un pennello. Con questo strumento sempre stretto tra le dita, Topolino potrà sia disegnare strutture, piattaforme e ingranaggi, sia cancellarle dal mondo, meccanismo alla base degli enigmi, delle fasi platform, delle battaglie del gioco.

La trama, come ci hanno confermato di ragazzi di Purple Lamp, non è stata modificata in alcun modo. Prologo e conclusione sono al loro posto, con gli stessi dialoghi e gli stessi filmati che, in questo remake, brillano di nuova luce grazie alla rimasterizzazione in 4K nelle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Il colpo d'occhio è sicuramente convincente. Le scene d'intermezzo che utilizzano lo stile grafico fumettistico mettono in risalto una definizione che non ha nulla da invidiare a certi cartoni ammirati in TV. Quelle che sfruttano lo stesso motore del gioco aiutano a rendersi conto di come Purple Lamp abbia lavorato bene nel ridisegnare ogni scenario, ogni personaggio, ogni effetto.

Topolino mentre disegna un pezzo di ponte per garantirsi il passaggio

Disney Epic Mickey Rebrushed, del resto, non ha riadattato l'originale. Rappresenta in tutto e per tutto un rifacimento da zero. Ciò è evidentissimo, per l'appunto, sotto il profilo grafico. La mole di poligoni utilizzata, la qualità degli effetti luce, soprattutto per come si riflettono i raggi sulle superfici metalliche, la fluidità delle animazioni non ha nulla a che vedere con l'edizione per Wii. Sul PC su cui girava la demo, tutto filava senza incertezze nel frame rate e senza imperfezioni come tearing o pop-up.

Certo, siamo ben lontani dai picchi grafici ammirati in altre produzioni. Texture e densità dei dettagli degli scenari tradiscono le lontane origini del progetto, ma lo stile grafico adottato fa sì che tutto appaia comunque gradevole.

Topolino di fronte allo specchio che lo trascinerà nella dimensione abitata dal mago Yen Sid

Sotto questo profilo, insomma, il remake funziona e convince. L'utilizzo dell'Unreal Engine ha assicurato a Disney Epic Mickey Rebrushed un'innegabile similarità con l'originale, garantendogli allo stesso tempo un miglioramento estetico netto, visibile, al passo con l'attuale generazione di hardware.