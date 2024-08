Per il direttore editoriale di Baldur's Gate 3 i giochi dovrebbero costare di più per quel che offrono

Per Michael Douse, il direttore editoriale di Baldur's Gate 3 , i giochi dovrebbero costare di più per quello che offrono . La sua dichiarazione è arrivata a commento dei prezzi di blockbuster come Star Wars Outlaws, che non hanno tenuto il passo con gli aumenti dei costi di sviluppo e l'inflazione economica.

Un problema noto

Douse in realtà non ama molto queste tecniche, perché crede che creino una forte disconnessione con la comunità videoludica. Ha poi aggiunto: "penso che un gioco dovrebbe essere valutato in base alla sua qualità, ampiezza e profondità" e che gli editori dovrebbero essere più diretti e onesti riguardo al desiderio di far pagare di più i giochi, piuttosto che pubblicare edizioni speciali che confondono le acque.

"Quasi tutti i giochi dovrebbero costare di più a livello base perché il costo di produzione (l'inflazione, per esempio) sta superando i trend dei prezzi", ha scritto. "Ma ritengo che ci si arriverà con la qualità e la comunicazione, non con le promesse di DLC. Tutti stanno solo aspettando che GTA6 lo faccia lol."

La citazione di GTA 6 non è casuale, visto che è il gioco più atteso di sempre e che molti si aspettano un prezzo maggiorato rispetto agli standard attuali, visti i costi di produzione faraonici. In tanti potrebbero usarlo come trampolino per aumentare a loro volta i prezzi, così da ridurre il numero di copiere da vendere per raggiungere il pareggio. Giusto comunque ricordare che anche Baldur's Gate 3 aveva delle edizioni speciali più costose con vari bonus.