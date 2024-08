XDefiant sarebbe a rischio chiusura e avrebbe tempo fino alla Stagione 3 per migliorare i numeri

XDefiant deve riuscire a recuperare nonostante il lancio di COD Black Ops 6

Sempre secondo le fonti di Henderson, il morale all'interno del team sarebbe sotto terra, con molti dipendenti che temono nuovi tagli del personale, dopo i 45 licenziamenti tra le sedi di San Francisco, California e Carolina del Nord avvenuti all'inizio del mese e che hanno impattato in parte anche il team di XDefiant.

Uno scontro a fuoco in XDefiant

Pare inoltre che gli sviluppatori stiano puntando il dito contro la leadership dello studio, che a loro avviso si è rifiutata di prendersi la responsabilità per i risultati deludenti del gioco. A questo proposito, i vertici dello studio stanno puntando tutto sulla Stagione 3 in modo da evitare la chiusura definitiva di XDefiant. Tuttavia, con il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 in programma per il 25 ottobre e con l'arrivo di nuovi concorrenti come Deadlock di Valve e Marvel Rivals, potrebbe rivelarsi un'impresa ardua.

In ogni caso al momento parliamo di indiscrezioni senza conferma ufficiale e di conseguenza vi suggeriamo di non prendere le informazioni condivise da Insider Gaming per oro colato.