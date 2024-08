Il nuovo trailer di Super Mario Party Jamboree è dedicato all'ingresso in gioco di Pauline

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Super Mario Party Jamboree per mostrare l'ingresso in gioco di Pauline, personaggio apparso per la prima volta in Donkey Kong, per poi tornare nella serie Mario vs. Donkey Kong e in Super Mario Odyssey. In realtà il filmato è dedicato anche ai Ninji, apparsi per la prima volta in Super Mario Bros. 2, ma volete mettere?

Pauline è la prima fidanzata dell'idraulico italiano e, a quanto pare, deve il suo nome a Polly James, la moglie di un dipendente di Nintendo of America, Don James. In Donkey Kong è la ragazza che viene rapita dallo scimmione e che Mario, all'epoca ancora non Super, deve salvare saltando tra le impalcature e distruggendo dei barili a colpi di martello.