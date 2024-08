Un video riassume tutti i giochi per Xbox presentati alla Gamescom 2024

Microsoft ha pubblicato un video di sedici minuti che riassume tutti i giochi per Xbox presenti alla Gamescom 2024, alcuni dei quali giocabili allo stand Xbox. Non parliamo solo di giochi first party, ma di uscite generali sulla piattaforma (in realtàsi parla anche di titoli che arriveranno solo su PC, come Ara: History Untold), quindi sono presenti moltissime terze parti, alcune molto grosse, altre indie o doppia A.