iPhone 16: Apple punta a vendere più di iPhone 15, non solo grazie ad Apple Intelligence

Apple si prepara a presentare la linea iPhone 16 e l'azienda di Cupertino pare avere grandi aspettative per i nuovi modelli. A quanto pare, infatti, ha ordinato ai suoi fornitori un aumento della produzione del 10% rispetto ad Phone 15, puntando a raggiungere tra gli 88 e i 90 milioni di unità.

Questa mossa suggerisce che Apple preveda una forte domanda per i nuovi iPhone, probabilmente alimentata dalle numerose migliorie attese, tra cui l'introduzione di Apple Intelligence, la nuova suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, alcuni analisti, come Jeff Pu di Haitong Securities, ritengono che l'impatto di Apple Intelligence sulle vendite potrebbe essere limitato nel 2024.

Pu suggerisce che il 2025 potrebbe essere l'anno in cui Apple vedrà un vero e proprio boom grazie all'IA, poiché l'ecosistema dell'intelligenza artificiale sarà più maturo e le funzionalità potranno essere ulteriormente sviluppate. Questa previsione contrasta con le analisi di altri suoi colleghi, che pensano che l'introduzione di Galaxy AI abbia spinto molti utenti ad aggiornare i propri dispositivi alla serie Galaxy S24. Resta da vedere se la previsione di Pu si rivelerà corretta.

Apple Intelligence potrebbe non essere determinante per le vendite

Tra l'altro un recente sondaggio ha rivelato che le funzionalità di intelligenza artificiale non sono la priorità principale per i consumatori che intendono acquistare un nuovo iPhone. Al contrario, un prezzo competitivo e un sistema di raffreddamento efficiente sembrano essere i fattori più importanti.

Inoltre, si vocifera che tutti i modelli di iPhone 16 avranno 8 GB di RAM di serie, una quantità che potrebbe non essere sufficiente per sfruttare appieno le potenzialità dell'IA. Per coloro che sono disposti ad aspettare, l'iPhone 17, previsto per il prossimo anno, potrebbe essere la soluzione ideale, con i suoi vociferati 12 GB di RAM che aprirebbero le porte a funzionalità di intelligenza artificiale ancora più avanzate. Anche perché le nuove funzionalità Apple Intelligence saranno in ritardo in EU a causa del DMA.

Apple sembra insomma pronta a conquistare il mercato con la nuova linea iPhone 16, ma l'intelligenza artificiale potrebbe non essere il fattore determinante per il successo immediato. Il 2025 potrebbe essere l'anno in cui l'IA avrà un impatto significativo sulle vendite di iPhone, ma nel frattempo Apple dovrà concentrarsi su altri aspetti, come il prezzo e le prestazioni, per soddisfare le aspettative dei consumatori. Quali saranno lo scopriremo probabilmente al keynote di Apple del 9 settembre.

Voi che cosa ne pensate? Cosa vi farebbe decidere di passare a un nuovo iPhone (o di abbandonare Android)? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.