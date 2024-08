Warhammer 40.000: Space Marine 2: ecco data e orario di sblocco e accesso anticipato su PC e console

Con il lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 che si avvicina a grandi passi e per preparare i giocatori gli sviluppatori di Saber Interactive hanno svelato le data e orario di sblocco preciso per le versioni PC e console, incluse quelle per l'accesso anticipato garantito acquistando la Gold o la Ultra Edition.

Gli orari di sblocco della versione Standard

Per quanto riguarda data e orario di sblocco per la versione standard di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è lo stesso per ogni piattaforma, ovvero le 18:00 italiane del 9 settembre. Come avrete intuito, tutti gli orari indicati in questo articolo sono l'Italia. Nel caso abitiate in un paese con un fuso orario differente, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Focus Entertainment.

Nelle scorse ore sono arrivati anche i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S e uno spettacolare trailer cinematografico intitolato "The Angels of Death". Guardando verso il futuro, inoltre, è stata svelata la roadmap con tutti i dettagli sui contenuti gratuiti e le nuove funzionalità che verranno aggiunte con gli aggiornamenti dell'Anno 1 di Warhammer 40.000 Space Marine 2.