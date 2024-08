Warhammer 40.000: Space Marine 2 annuncia i contenuti gratuiti post-lancio dell'Anno 1

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno annunciato ufficialmente i contenuti gratuiti post-lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 che andranno a caratterizzare l'Anno 1 del gioco, confermando il valore puramente estetico degli oggetti inclusi nel Season Pass.

L'Anno 1 sarà ovviamente suddiviso in quattro stagioni, con aggiornamenti gratuiti disponibili a partire dal mese di lancio, settembre, con il supporto per le risoluzioni ultrawide, le lobby private per il multiplayer competitivo e un'arena di addestramento.

La Stagione 2, in arrivo entro la fine del 2024, porterà con sé nuove missioni cooperative, il livello di difficoltà Letale, la Neo-Volkite Pistol e un nemico extra, mentre le stagioni 3 e 4 saranno disponibili nel corso del prossimo anno.

Da queste stagioni possiamo aspettarci nuove missioni cooperative, una modalità competitiva inedita, nuove arene, due nuovi nemici, i livelli Prestigio per il PvE, una modalità orda e un'ulteriore arma extra.

Per quanto riguarda invece il Season Pass, come detto includerà esclusivamente oggetti cosmetici, con quattro differenti pacchetti di skin e accessori in arrivo entro la fine dell'anno e ulteriori novità già previste per il 2025.