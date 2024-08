Microsoft premia i dipendenti dell'IA con stipendi da capogiro per sbaragliare la concorrenza

Microsoft sta dimostrando un forte impegno nell'intelligenza artificiale, investendo risorse e competenze per sviluppare nuove funzionalità e prodotti. Una parte fondamentale di questo successo è ovviamente rappresentata dai dipendenti che lavorano in questo campo, e l'azienda sembra riconoscere il loro valore attraverso una generosa politica di retribuzione.

Nonostante alcune voci di corridoio abbiano segnalato insoddisfazione tra i dipendenti riguardo ai cambiamenti nella leadership e all'assenza di aumenti salariali, Microsoft sembra determinata a mantenere alto il morale e la motivazione nel suo dipartimento di IA.

Recentemente, infatti, un nuovo report ha rivelato i dettagli degli stipendi per i dipendenti di questa divisione, e i numeri sono impressionanti. Ad esempio, i software engineer possono aspettarsi uno stipendio medio di 377.611 dollari l'anno, ben superiore a quello di altre divisioni come Azure e Cloud.

Una delle sedi Microsoft

Questo aumento di retribuzione è probabilmente legato all'accordo multimiliardario che Microsoft ha siglato con OpenAI, rendendo Azure il provider cloud esclusivo per l'azienda e integrando l'intelligenza artificiale in diversi prodotti. Inoltre, la scelta di Mustafa Suleyman, co-fondatore di DeepMind e Inflection, come responsabile della divisione IA dimostra l'importanza strategica che Microsoft attribuisce a questo settore.

L'investimento in stipendi generosi rappresenta un chiaro segnale dell'impegno di Microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo approccio potrebbe contribuire ad attrarre e trattenere i migliori talenti, accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni innovative. Tuttavia, è importante monitorare eventuali dissonanze interne e assicurarsi che tutti i dipendenti siano adeguatamente valorizzati e motivati, indipendentemente dal reparto in cui lavorano.

Intanto comunque la corsa all'IA non si ferma, con AMD che ha speso quasi 5 miliardi di dollari per sfidare NVIDIA.